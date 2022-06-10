وطنية
حقائق مغيبة عن الطالب المعتقل بروسيا
من الأدمغة المهاجرة اجتاز تداريب شبه عسكرية بأوكرانيا وتجنس في 2020 تجري محاكمة المغربي إبراهيم سعدون (21 سنة)، المعتقل في الحرب الدائرة بأوكرانيا، في وقت تغيب فيه حقائق كثيرة عمن يكون هذا الفتى، وهل شارك في الحرب من أجل المال حتى يصنف ضمن المرتزقة أو الإرهابيين، وهل هناك ضمانات لمحاكمتهأكمل القراءة »
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