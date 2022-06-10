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الرياضة

المنتخب يبدأ التحضير لليبيريا

منذ 18 دقيقة
بعثة الليبيريين تصل منقوصة وتشرع في الإعداد لمباراة الاثنين يشرع المنتخب الوطني اليوم (الجمعة)، في التحضير لمباراة ليبيريا، الاثنين المقبل، بملعب مركب محمد الخامس في البيضاء، لحساب الجولة الثانية من التصفيات، المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار 2023. وعلمت “الصباح” أن الحصة التدريبية، المبرمجة بمركز محمد السادس، ستعرفأكمل القراءة »


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منذ 18 دقيقة


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