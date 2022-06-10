الصباح الفني
“سلاوي” في غابات الأمازون
يواصل “الفلوغر” عبد الصمد الزاغبي عبر قناته على موقع التواصل الاجتماعي “يوتوب”، التي تحمل اسم “slawi vlog”، بث حلقات جديدة عن مغامرات جولاته في أمريكا الجنوبية، ومنها غابات الأمازون. وواظب الزاغبي، المعروف باسم “سلاوي”، على بث فيديوهات عن الإكوادور والفرق مع كولومبيا والبرازيل، قبل أن يلتقي مع رئيسة القبائل التيأكمل القراءة »
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