fbpx
الصباح الفني

مسلم يعايد زوجته

منذ 27 ثانية
اختار الرابور “مسلم” معايدة زوجته أمل صقر، لمناسبة عيد ميلادها 50، بطريقة رومانسية، إذ تقاسم مع متابعي حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، مقطع فيديو تظهر فيه صقر داخل سيارتها، وأرفقها بتدوينة كتب فيها “عيد ميلاد سعيد ملكتي”. بدورها شاركت صقر، صورا توثق احتفالها بعيد ميلادها، في حفل بسيطأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 27 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة