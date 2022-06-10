الصباح الفني
مسلم يعايد زوجته
اختار الرابور “مسلم” معايدة زوجته أمل صقر، لمناسبة عيد ميلادها 50، بطريقة رومانسية، إذ تقاسم مع متابعي حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، مقطع فيديو تظهر فيه صقر داخل سيارتها، وأرفقها بتدوينة كتب فيها “عيد ميلاد سعيد ملكتي”. بدورها شاركت صقر، صورا توثق احتفالها بعيد ميلادها، في حفل بسيطأكمل القراءة »
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