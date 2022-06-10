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الصباح الفني

 “يوتوب” يصدم “سارق” الحمداوية

منذ 28 ثانية
حذفت من موقع “يوتوب”، أغنية لمغن سوري، اتهم بسرقة أحد أعمال الفنانة الراحلة الحاجة الحمداوية. واختفت الأغنية من الموقع وهو ما أثار جدلا كبيرا، علما أن نشطاء مغاربة شنوا حملة ضد المغني وطالبوا بحذفها، على أن يقدم اعتذاره. وتداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يتضمن مقطعا من أغنيةأكمل القراءة »


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منذ 28 ثانية


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