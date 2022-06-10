fbpx
اذاعة وتلفزيون

الاحتفاء بتراث الرباط

منذ 33 ثانية
ورشات للتلاميذ لتكييف ملف المصادر التربوية لليونسكو مع تراث العاصمة نظمت مؤسسة المحافظة على التراث الثقافي بالرباط، التي ترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء ورشة لفائدة عدد من تلاميذ إعداديات الرباط، في إطار برنامجها بعنوان “أكتشف تراث مدينتي” خلال فعاليات النسخة السابعة والعشرين من المعرض الدولي للنشر والكتاب. ويأتيأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 33 ثانية


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة