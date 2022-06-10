اذاعة وتلفزيون
الاحتفاء بتراث الرباط
ورشات للتلاميذ لتكييف ملف المصادر التربوية لليونسكو مع تراث العاصمة نظمت مؤسسة المحافظة على التراث الثقافي بالرباط، التي ترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء ورشة لفائدة عدد من تلاميذ إعداديات الرباط، في إطار برنامجها بعنوان “أكتشف تراث مدينتي” خلال فعاليات النسخة السابعة والعشرين من المعرض الدولي للنشر والكتاب. ويأتيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا