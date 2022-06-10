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“نتفليكس” تطرح “THE GRAY MAN”
حددت منصة “نتفليكس” تاريخ 22 يوليوز المقبل لطرح فيلم “THE GRAY MAN”. وكشفت “نتفليكس” عن مشاهد حصرية من الفيلم، إذ ظهر في أحدهما “كريس إيفانز” يقتحم مكانا ويقضي على كل الموجودين فيه، ثم يلتقي بـ “رايان جوسلينج”، الذي يتمكن من إيقافه باستخدام قنبلة، لتتوالى مشاهد قتل وانفجارات تزيد من حماسأكمل القراءة »
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