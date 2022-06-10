الرياضة
الجامعة تكسب معركة بوميل
«طاس» رفضت ملف المدرب الفرنسي وغرمته 450 مليونا بسبب إخلاله ببنود العقد أنصفت محكمة التحكيم الرياضي «طاس» الجامعة الملكية المغربية في نزاعها مع الفرنسي باتريس بوميل، المدرب السابق للمنتخب الأولمبي. وقررت «طاس» تغريم بوميل 450 مليون سنتيم لفائدة الجامعة، بسبب ما اعتبرته إخلالا من جانبه بالعقد الموقع بين الطرفين، مستندةأكمل القراءة »
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