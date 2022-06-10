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الرياضة

افتتاح ملاعب القرب بخريبكة

منذ 17 دقيقة
افتتحت ملاعب القرب المشتركة بثانوية الإمام مالك الإعدادية بخريبكة، التي أنجزت وجهزت من طرف فريق «آكت فور كومينيتي»، التابع للمجمع الشريف للفوسفاط، لفائدة السكان، وتلاميذ المؤسسات التعليمية. ورصد مبلغ 10 ملايين درهم، لإنشاء هذه الملاعب، بتمويل كامل من أكت فور كومينيتي بخريبكة، إذ ستشكل إضافة نوعية للبنية التحتية الرياضية، وستفيدأكمل القراءة »


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منذ 17 دقيقة


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