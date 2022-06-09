الصباح الفني
”المسرح الرحال” يعود بعد غياب
انتقل من تكوين شباب الهامش إلى إقامة أنشطة مدرة للدخل لفائدتهم يفتح “المسرح الرحال” أوراشه في وجه شباب البيضاء، بعد توقف دام لأزيد من سنتين بسبب الجائحة، من خلال “الملتقى الاحترافي لفنون الشارع” الذي يحتضنه المركز الثقافي “ليزابطوار”. وأبرز محمد الحسوني، مدير الجمعية الثقافية لمسرح الرحال، أن الأزمــــــــــــــــة الصحية أظهرتأكمل القراءة »
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