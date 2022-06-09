fbpx
الصباح الفني

‭”‬المسرح‭ ‬الرحال‭” ‬يعود‭ ‬بعد‭ ‬غياب

منذ 27 ثانية
جانب‭ ‬من‭ ‬الورشات‭                              (‬خاص‭)‬
انتقل‭ ‬من‭ ‬تكوين‭ ‬شباب‭ ‬الهامش‭ ‬إلى‭ ‬إقامة‭ ‬أنشطة‭ ‬مدرة‭ ‬للدخل‭ ‬لفائدتهم يفتح‭ “‬المسرح‭ ‬الرحال‭” ‬أوراشه‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬شباب‭ ‬البيضاء،‭ ‬بعد‭ ‬توقف‭ ‬دام‭ ‬لأزيد‭ ‬من‭ ‬سنتين‭ ‬بسبب‭ ‬الجائحة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ “‬الملتقى‭ ‬الاحترافي‭ ‬لفنون‭ ‬الشارع‭” ‬الذي‭ ‬يحتضنه‭ ‬المركز‭ ‬الثقافي‭ “‬ليزابطوار‭”.‬ وأبرز‭ ‬محمد‭ ‬الحسوني،‭ ‬مدير‭ ‬الجمعية‭ ‬الثقافية‭ ‬لمسرح‭ ‬الرحال،‭ ‬أن‭ ‬الأزمــــــــــــــــة‭ ‬الصحية‭ ‬أظهرت‭أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 27 ثانية


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة