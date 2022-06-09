الصباح الفني
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هياكل غريبة على سطح القمر رصد مسبار كوريوسيتي تكوينا صخريا غريبا على سطح المريخ يشبه عصا الساحر بارتفاعها الملتوي من السطح. وشاهد مسبار كيوريوسيتي، التابع لوكالة ناسا، الذي يسافر عبر الكوكب الأحمر منذ ما يقارب عقدا من الزمان، الهياكل الغريبة، والتي يقول الخبراء إنهم يعرفون ماهيتها، وهي أقل سحرا بكثيرأكمل القراءة »
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