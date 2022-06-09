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الصباح الفني

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منذ 26 ثانية
هياكل‭ ‬غريبة‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬القمر رصد‭ ‬مسبار‭ ‬كوريوسيتي‭ ‬تكوينا‭ ‬صخريا‭ ‬غريبا‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬المريخ‭ ‬يشبه‭ ‬عصا‭ ‬الساحر‭ ‬بارتفاعها‭ ‬الملتوي‭ ‬من‭ ‬السطح‭. ‬وشاهد‭ ‬مسبار‭ ‬كيوريوسيتي،‭ ‬التابع‭ ‬لوكالة‭ ‬ناسا،‭ ‬الذي‭ ‬يسافر‭ ‬عبر‭ ‬الكوكب‭ ‬الأحمر‭ ‬منذ‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬عقدا‭ ‬من‭ ‬الزمان،‭ ‬الهياكل‭ ‬الغريبة،‭ ‬والتي‭ ‬يقول‭ ‬الخبراء‭ ‬إنهم‭ ‬يعرفون‭ ‬ماهيتها،‭ ‬وهي‭ ‬أقل‭ ‬سحرا‭ ‬بكثير‭أكمل القراءة »


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منذ 26 ثانية


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