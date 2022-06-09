وطنية
حفظ ملف صفقات كورونا
قررت النيابة العامة حفظ الشكاية التي تقدمت بها “ترانسبرانسي” المغرب، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حول صفقات كورونا، وعللت الأمر بالقول إنها لم تجد ما يدفعها لإحالة الملف على غرفة الجنايات، وكأن كل تلك الأخطاء التي أقرها نواب الأمة، وعرفت على نطاق واسع لا ترقى إلى درجة محاسبة الوزير. وكانت مهمةأكمل القراءة »
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