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وطنية

حفظ‭  ‬ملف‭ ‬صفقات‭ ‬كورونا‭ ‬

منذ 15 ثانية
قررت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬حفظ‭ ‬الشكاية‭ ‬التي‭ ‬تقدمت‭ ‬بها‭ “‬ترانسبرانسي‭” ‬المغرب،‭ ‬والجمعية‭ ‬المغربية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬حول‭ ‬صفقات‭ ‬كورونا،‭ ‬وعللت‭ ‬الأمر‭ ‬بالقول‭ ‬إنها‭ ‬لم‭ ‬تجد‭ ‬ما‭ ‬يدفعها‭ ‬لإحالة‭ ‬الملف‭ ‬على‭ ‬غرفة‭ ‬الجنايات،‭ ‬وكأن‭ ‬كل‭ ‬تلك‭ ‬الأخطاء‭ ‬التي‭ ‬أقرها‭ ‬نواب‭ ‬الأمة،‭ ‬وعرفت‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬لا‭ ‬ترقى‭ ‬إلى‭ ‬درجة‭ ‬محاسبة‭ ‬الوزير‭.‬ وكانت‭ ‬مهمة‭أكمل القراءة »


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