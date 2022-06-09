حوادث
التحقيق في وفاة غامضة لفلاح
فتحت مصالح الدرك بغفساي بتاونات، تحقيقا في ظروف وحيثيات وفاة أب في الثلاثينات من عمره، عثر على جثته معلقة صباح الاثنين الماضي، بموقع بدوار عزابة أولاد بن كدار بجماعة الرتبة، قبل نقلها إلى مستودع الأموات في مستشفى الغساني بفاس لتشريحها، بناء على أمر النيابة العامة المختصة. وعثر مواطن صدفة علىأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا