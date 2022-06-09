fbpx
حوادث

التحقيق في وفاة غامضة لفلاح

منذ 5 ثواني
فتحت مصالح الدرك بغفساي بتاونات، تحقيقا في ظروف وحيثيات وفاة أب في الثلاثينات من عمره، عثر على جثته معلقة صباح الاثنين الماضي، بموقع بدوار عزابة أولاد بن كدار بجماعة الرتبة، قبل نقلها إلى مستودع الأموات في مستشفى الغساني بفاس لتشريحها، بناء على أمر النيابة العامة المختصة. وعثر مواطن صدفة علىأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 5 ثواني


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة