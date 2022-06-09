حوادث
تفكيك عصابة لسرقة الدراجات
أحالت الضابطة القضائية لدى المنطقة الأمنية بسيدي بنور، أخيرا، أحد أخطر المتهمين بسرقة الدراجات النارية على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالجديدة. وكشفت مصادر أمنية لـ”الصباح”، أن عناصر الشرطة القضائية، تمكنت من تفكيك عصابة مختصة في سرقة الدراجات النارية والسرقات بالعنف تحت طائلة السلاح الأبيض، التي كانت تنشط بترابأكمل القراءة »
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