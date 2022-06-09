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مجتمع

مهنيو التسويق يجتمعون بالبيضاء

منذ 15 ثانية
تحتضن البيضاء بين 19 شتنبر و 25 منه النسخة الخامسة لمنتدى “لي إمبيريال”، الذي سيتناول موضع تعزيز وتثمين الخبرات والمهارات والمواهب الوطنية. وتم، في هذا السياق، وضع مفهوم “العلامة الوطنية” في قلب استراتيجيات الدفع بالاقتصاد الوطني، وهو محفز حقيقي يضمن ديناميكية كبيرة لإشعاع المغرب على الصعيد الداخلي القاري والدولي. وفيأكمل القراءة »


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منذ 15 ثانية


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