مجتمع
قطاع النسيج يحتمي بالحكومة
احتمى قطاع النسيج بالحكومة ، بعدما أصبح في مواجهة مباشرة مع المنتوج الصيني وخسر معركة منافسة المنتوج الصيني والمصري والتركي, إذ طالب بعقاب المنتجين الأجانب بالرسوم والتعقيدات، وعقاب زبنائها المغاربة، وقطع أرزاق الآلاف. ويتعلق الأمر بالزوبعة التي أثيرت في الأيام الأخيرة، حول منصة “شي إن” الصينية، المتخصصة في بيع الملابسأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا