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مجتمع

قطاع النسيج يحتمي بالحكومة

منذ 17 ثانية
احتمى قطاع النسيج بالحكومة ، بعدما أصبح في مواجهة مباشرة مع المنتوج الصيني وخسر معركة منافسة المنتوج الصيني والمصري والتركي, إذ طالب بعقاب المنتجين الأجانب بالرسوم والتعقيدات، وعقاب زبنائها المغاربة، وقطع أرزاق الآلاف. ويتعلق الأمر بالزوبعة التي أثيرت في الأيام الأخيرة، حول منصة “شي إن” الصينية، المتخصصة في بيع الملابسأكمل القراءة »


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منذ 17 ثانية


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