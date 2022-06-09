حوادث
رفض السراح في ملف عقار بالناظور
قررت الغرفة الجنحية باستئنافية الناظور، أخيرا، سحب جواز سفر رئيس مصلحة التصحيح والإمضاء بالدائرة الثانية بالمدينة، وإغلاق الحدود في وجهه، على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية تزوير مرتبطة بملف ما بات يسمى بـ “مافيا الاستيلاء على أراضي الغير”. كما قررت الغرفة ذاتها، تقديم المشتبه فيه الذي جرى إيقافه 12أكمل القراءة »
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