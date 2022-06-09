حوادث
ملايير سرية باستعمال فواتير مزورة
العائدات توضع في حسابات سرية وجهات احترفت هذا النشاط مقابل نسب مهمة من الأرباح ابتكرت شركات طرقا عديدة للتحايل على الدولة في ملايير، من بينها استعمال شركات وهمية، للحصول على فواتير مشكوك فيها لتضخيم النفقات وتسديد نسب قليلة جدا من الضرائب على الأرباح، التي توضع في حسابات سرية لتبييضها، بشراءأكمل القراءة »
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