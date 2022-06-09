حوادث
مختـل يقتـل والدتـه
مختلون يشكلون قنابل موقوتة والدولة عاجزة عن إيجاد حل للمعضلة جريمة بشعة تلك التي شهدتها ورزازات، أول أمس (الثلاثاء)، بعد أن أجهز شاب على والدته، بمنزل العائلة بواسطة حجر، إثر خلافات بسيطة. وأفادت مصادر «الصباح» أن الشاب، البالغ 23 سنة، يعاني اضطرابات نفسية، كان نزيلا في مستشفى الأمراض العقلية فيأكمل القراءة »
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