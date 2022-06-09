مجتمع
اختلالات في إنتاج وتسويق الطماطم
خلص تقرير جديد، صادر عن حركة “معا” المدنية، إلى وجود اختلالات وأشكال من الريع في عملية تسويق وإنتاج مادة الطماطم، سواء تعلق الأمر بالجزء الذي يهم الفلاح، أو بالمرحلة التي تهم التاجر أو الذي يسوق المادة، في الأسواق الوطنية عبر أسواق الجملة أو الأسواق الأوربية والإفريقية. وجاء في التقرير أنهأكمل القراءة »
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