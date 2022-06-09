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وطنية

القرض‭ ‬الفلاحي‭ ‬يطلق‭ ‬منتوجا‭ ‬للتغطية‭ ‬الصحية

منذ 20 ثانية
أطلق‭ ‬القرض‭ ‬الفلاحي‭ ‬للمغرب،‭ ‬منتوجا‭ ‬خاصا‭ ‬بالتغطية‭ ‬الصحية‭ ‬الإجبارية‭ “‬تسبيق‭ ‬الضمان‭ ‬الاجتماعي‭” ‬ووضع‭ ‬آلية‭ ‬خاصة‭ ‬لمواكبة‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭. ‬وأوضح‭ ‬مسؤولو‭ ‬المجموعة‭ ‬البنكية،‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬تمويل‭ ‬الفلاحة،‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تعاون‭ ‬بين‭ ‬المؤسسة‭ ‬المالية‭ ‬ووزارة‭ ‬الفلاحة‭ ‬والصيد‭ ‬البحري‭ ‬والتنمية‭ ‬القروية‭ ‬والمياه‭ ‬والغابات‭ ‬والصندوق‭ ‬الوطني‭ ‬للضمان‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬من‭ ‬أجل‭أكمل القراءة »


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