وطنية
القرض الفلاحي يطلق منتوجا للتغطية الصحية
أطلق القرض الفلاحي للمغرب، منتوجا خاصا بالتغطية الصحية الإجبارية “تسبيق الضمان الاجتماعي” ووضع آلية خاصة لمواكبة هذا البرنامج. وأوضح مسؤولو المجموعة البنكية، المتخصصة في تمويل الفلاحة، أن هذه المبادرة تأتي في إطار تعاون بين المؤسسة المالية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من أجلأكمل القراءة »
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