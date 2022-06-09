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وطنية

تهديدات‭ ‬تلاحق‭ ‬برلمانيين‭ ‬استقلاليين

منذ 5 دقائق
بركة‭ ‬رفقة‭ ‬ولد‭ ‬الرشيد‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬حزبي‭ ‬سابق‭              (‬أرشيف‭)‬
ملاسنات‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬الفريق‭ ‬النيابي‭ ‬والرجل‭ ‬النافذ‭ ‬يفقد‭ ‬سيطرته‭ ‬على‭ ‬‮«‬الميزان‮»‬ يتعرض‭ ‬أعضاء‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬الاستقلالي‭ ‬بمجلسي‭ ‬البرلمان،‭ ‬إلى‭ ‬تهديدات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مقربين‭ ‬من‭ ‬جهات‭ ‬نافذة‭ ‬في‭ ‬الحزب‭ ‬تريد‭ ‬إحكام‭ ‬السيطرة‭ ‬عليه،‭ ‬خصوصا‭ ‬الذين‭ ‬يرأسون‭ ‬جماعات‭ ‬محلية،‭ ‬إذ‭ ‬يتم‭ ‬تخويفهم‭ ‬بأمور‭ ‬خطيرة،‭ ‬إن‭ ‬لم‭ ‬يراجعوا‭ ‬موقفهم‭ ‬من‭ ‬هيمنة‭ ‬الشخص‭ ‬النافذ‭أكمل القراءة »


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