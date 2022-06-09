وطنية
تهديدات تلاحق برلمانيين استقلاليين
ملاسنات في اجتماع الفريق النيابي والرجل النافذ يفقد سيطرته على «الميزان» يتعرض أعضاء في الفريق الاستقلالي بمجلسي البرلمان، إلى تهديدات من قبل مقربين من جهات نافذة في الحزب تريد إحكام السيطرة عليه، خصوصا الذين يرأسون جماعات محلية، إذ يتم تخويفهم بأمور خطيرة، إن لم يراجعوا موقفهم من هيمنة الشخص النافذأكمل القراءة »
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