اذاعة وتلفزيون
فكري في “الطوندونس”
أصدرت ريم فكري، عبر قناتها الرسمية على “يوتوب” أغنية جديدة بعنوان “ديم بورك”. وتعاونت فكري لإنجاز الأغنية مع أمين لبيض ونابز، واللذين شاركاها كتابة وتلحين الأغنية، فيما قام بإخراج الكليب علاء الدين الرايس. وحققت الأغنية، بعد أيام قليلة من طرحها، أكثر من مليون و 13 ألف مشاهدة، ما مكنها منأكمل القراءة »
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