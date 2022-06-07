كوفيد-19 : 607 إصابات جديدة

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 607 إصابات جديدة بـ(كوفيد-19) مقابل تعافي 299 شخصا، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و457 آلفا و231 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليونا و319 ألفا و946 شخصا، مقابل 24 مليونا و838 ألفا و63 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

وأضافت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و171 ألفا و34 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليونا و152 ألفا واثنتي حالات، بنسبة تعاف تبلغ 98,4 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء سطات (273) والرباط سلا القنيطرة (205)، ومراكش آسفي (74) وسوس ماسة (7) وطنجة تطوان (15) وفاس مكناس (13) وسوس ماسة (10) والشرق (5) وبني ملال خنيفرة (5) والداخلة وادي الذهب (4) ودرعة تافيلالت (2) والعيون الساقية الحمراء (حالة واحدة).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 2950 حالة، في حين تم تسجيل ثلاث حالات خطرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليبلغ مجموع هذه الحالات 19 حالة، بينما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 0.4 في المائة.