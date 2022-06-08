الصباح الفني
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مسن ياباني يقطع المحيط الهادئ عاد مغامر ياباني يبلغ من العمر 83 عاما إلى منزله، السبت الماضي، بعد أن أكمل بنجاح رحلته المنفردة دون توقف عبر المحيط الهادئ، ليصبح أكبر شخص في العالم سنا يحقق هذا الإنجاز. ووصل كينيتشي هوري إلى مضيق كي قبالة الساحل الغربي لليابان، وأكمل رحلته عبر المحيطأكمل القراءة »
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