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الصباح الفني

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منذ 31 ثانية
مسن‭ ‬ياباني‭ ‬يقطع‭ ‬المحيط‭ ‬الهادئ عاد‭ ‬مغامر‭ ‬ياباني‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬83‭ ‬عاما‭ ‬إلى‭ ‬منزله،‭ ‬السبت‭ ‬الماضي،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أكمل‭ ‬بنجاح‭ ‬رحلته‭ ‬المنفردة‭ ‬دون‭ ‬توقف‭ ‬عبر‭ ‬المحيط‭ ‬الهادئ،‭ ‬ليصبح‭ ‬أكبر‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬سنا‭ ‬يحقق‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭.‬‮ ‬ووصل‭ ‬كينيتشي‭ ‬هوري‭ ‬إلى‭ ‬مضيق‭ ‬كي‭ ‬قبالة‭ ‬الساحل‭ ‬الغربي‭ ‬لليابان،‭ ‬وأكمل‭ ‬رحلته‭ ‬عبر‭ ‬المحيط‭أكمل القراءة »


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منذ 31 ثانية


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