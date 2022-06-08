وطنية
المنصوري تقصف العشوائي بـ “الدرون”
مسح جوي أنجز من قبل الوكالات الحضرية يفضح الخروقات في ضواحي المدن الكبرى أنجزت الوكالات الحضرية مسحا جويا بواسطة «درونات» رصد خروقات التعمير في محيط المدن الكبرى وقعت خلال السنتين الأخيرتين، وأحيلت على السلطات الإقليمية المعنية التي شرعت في إيفاد لجان تفتيش أمرت بهدم مئات البنايات العشوائية التي تمكن أصحابهاأكمل القراءة »
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