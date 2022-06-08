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الرياضة

سايس يقترب من بسكتاش

منذ 20 ثانية
بات الدولي المغربي غانم سايس، مدافع ولفرهامبتون الإنجليزي، قريبا من الانتقال إلى بسكتاش التركي. وذكرت تقارير إنجليزية أن بسكتاش، تقدم بعرض رسمي لولفرهامبتون للاستفادة من مدافع الأسود، بداية من الموسم المقبل. وارتفعت أسهم عميد الأسود في سوق الانتقالات، بعد تألقه اللافت رفقة المنتخب الوطني، وضمانه العبور إلى مونديال قطر، ورفقةأكمل القراءة »


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منذ 20 ثانية


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