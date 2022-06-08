الرياضة
سايس يقترب من بسكتاش
بات الدولي المغربي غانم سايس، مدافع ولفرهامبتون الإنجليزي، قريبا من الانتقال إلى بسكتاش التركي. وذكرت تقارير إنجليزية أن بسكتاش، تقدم بعرض رسمي لولفرهامبتون للاستفادة من مدافع الأسود، بداية من الموسم المقبل. وارتفعت أسهم عميد الأسود في سوق الانتقالات، بعد تألقه اللافت رفقة المنتخب الوطني، وضمانه العبور إلى مونديال قطر، ورفقةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا