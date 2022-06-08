أســــــرة
الذرة مفيدة لصحة القلب
الدكتور الزغاري حذر من الإفراط في تناول الأنواع المعلبة شدد الدكتور لطفي الزغاري، مختص في مجال التغذية وعلوم الرياضة ل”الصباح” على أهمية تناول الذرة الطبيعية، إذ تساعد في تعزيز صحة القلب، وتقلل مخاطر إصابته بالعديد من المشاكل، أبرزها ضعف عضلته، والنوبة القلبية، وتصلب الشرايين. ونصح الدكتور الزغاري بالاستفادة من الذرةأكمل القراءة »
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