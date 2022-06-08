fbpx
أســــــرة

الذرة‭ ‬مفيدة‭ ‬لصحة‭ ‬القلب

منذ 34 ثانية
‭ ‬تعزز‭ ‬عمل‭ ‬جهاز‭ ‬المناعة‭   (‬خاص‭)‬
الدكتور‭ ‬الزغاري‭ ‬حذر‭ ‬من‭ ‬الإفراط‭ ‬في‭ ‬تناول‭ ‬الأنواع‭ ‬المعلبة شدد‭ ‬الدكتور‭ ‬لطفي‭ ‬الزغاري،‭ ‬مختص‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التغذية‭ ‬وعلوم‭ ‬الرياضة‭ ‬ل‭”‬الصباح‭” ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬تناول‭ ‬الذرة‭ ‬الطبيعية،‭ ‬إذ‭ ‬تساعد‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬صحة‭ ‬القلب،‭ ‬وتقلل‭ ‬مخاطر‭ ‬إصابته‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬المشاكل،‭ ‬أبرزها‭ ‬ضعف‭ ‬عضلته،‭ ‬والنوبة‭ ‬القلبية،‭ ‬وتصلب‭ ‬الشرايين‭.‬ ونصح‭ ‬الدكتور‭ ‬الزغاري‭ ‬بالاستفادة‭ ‬من‭ ‬الذرة‭أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 34 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة