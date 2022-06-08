اذاعة وتلفزيون
ندوة “التلفزيون” في معرض الكتاب
ناقشت دور الخدمة الإعلامية العمومية في نقل المعرفة نظمت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، السبت الماضي، ندوة تحت عنوان “دور الإعلام العمومي في نقل المعرفة… نموذج تجربة بث الدروس التعليمية على أمواج الإذاعة الوطنية”، في إطار فعاليات الرواق المؤسساتي للشركة بالمعرض الدولي للنشر والكتاب تحت شعار “الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة رافعةأكمل القراءة »
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