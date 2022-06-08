أســــــرة
”إيتيكيت” زيارة صالونات التجميل
تعتبر صالونات التجمل والعناية بالشعر من بين الفضاءات، التي تعرف توافد عدد كبير من الزبائن عليها طيلة الأسبوع، والتي يؤكد المختصون أنه لابد من التقيد بمجموعة من قواعد “الإيتيكيت”. وتعتبر أولى الخطوات المهمة في إطار اتباع قواعد “الإيتيكيت” إلقاء التحية على الزبائن والعاملين بها، كما ينبغي الحفاظ على نبرة صوتأكمل القراءة »
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