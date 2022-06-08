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أســــــرة

‭”‬إيتيكيت‭” ‬زيارة‭ ‬صالونات‭ ‬التجميل

منذ 37 ثانية
ينبغي‭ ‬توجيه‭ ‬الطلبات‭ ‬بطريقة‭ ‬مؤدبة‭ ‬ ‭(‬خاص‭)‬
تعتبر‭ ‬صالونات‭ ‬التجمل‭ ‬والعناية‭ ‬بالشعر‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الفضاءات،‭ ‬التي‭ ‬تعرف‭ ‬توافد‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الزبائن‭ ‬عليها‭ ‬طيلة‭ ‬الأسبوع،‭ ‬والتي‭ ‬يؤكد‭ ‬المختصون‭ ‬أنه‭ ‬لابد‭ ‬من‭ ‬التقيد‭ ‬بمجموعة‭ ‬من‭ ‬قواعد‭ “‬الإيتيكيت‭”. ‬وتعتبر‭ ‬أولى‭ ‬الخطوات‭ ‬المهمة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬اتباع‭ ‬قواعد‭ “‬الإيتيكيت‭” ‬إلقاء‭ ‬التحية‭ ‬على‭ ‬الزبائن‭ ‬والعاملين‭ ‬بها،‭ ‬كما‭ ‬ينبغي‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬نبرة‭ ‬صوت‭أكمل القراءة »


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