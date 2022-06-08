الصباح الـتـربـوي
الحكامة الرقمية
أبرز نبيل حمينة، رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان، أهمية الملتقى العلمي حول الحكامة الرقمية، الذي يتطرق في دورته الثانية إلى محاور ذات أهمية قصوى، بالنظر الى الظرفية الحالية التي يعرفها العالم في مجال العالم الرقمي. وأبرز حمينة، أن المغرب أطلق منذ أزيد من عشر سنوات ورشا كبيرا يتعلق بإدراج استعمالأكمل القراءة »
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