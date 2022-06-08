الرياضة
لحظات مؤثرة في تأبين بنساسي ومعطى الله
شكل حفل تأبين اللاعبين المراكشيين السابقين مولاي عبد الرحمان بن ساسي والسعيد أيت معطى الله، اللذين وافتهما المنية أخيرا، المنظم من قبل جمعية قدماء لاعبي ومسيري كرة القدم بمراكش، تحت شعار “حتى لا ننسى”، مناسبة للترحم على الفقيدين واستحضار مناقبهما، وتقديم المواساة لعائلتيهما. وانطلق تأبين الراحلين بمباراة في كرة القدم،أكمل القراءة »
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