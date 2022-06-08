fbpx
الرياضة

لحظات مؤثرة في تأبين بنساسي ومعطى الله

منذ 16 ثانية
شكل حفل تأبين اللاعبين المراكشيين السابقين مولاي عبد الرحمان بن ساسي والسعيد أيت معطى الله، اللذين وافتهما المنية أخيرا، المنظم من قبل جمعية قدماء لاعبي ومسيري كرة القدم بمراكش، تحت شعار “حتى لا ننسى”، مناسبة للترحم على الفقيدين واستحضار مناقبهما، وتقديم المواساة لعائلتيهما. وانطلق تأبين الراحلين بمباراة في كرة القدم،أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 16 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة