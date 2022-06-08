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اذاعة وتلفزيون

قرقيبو وفرصة ثانية

منذ 18 ثانية
دعت الفنانة إيمان قرقيبو النساء إلى الاهتمام أكثر بأنفسهن وأن يخصصن وقتا للاستمتاع بالحياة وليس الانشغال دائما بأمور المنزل والأطفال إلى غير ذلك. وكتبت قرقيبو على حسابها الرسمي على “إنستغرام” قائلة “لست مضطرة للاهتمام بكل شيء، ليس من الضروري أن تكوني أما رائعة، أو زوجة خارقة، أو ربة منزل فائقة،أكمل القراءة »


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منذ 18 ثانية


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