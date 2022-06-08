الرياضة
الإصابة تعاود فكري
علمت «الصباح»، أن محمد فكري مهاجم سريع وادي زم، عاودته الإصابة في العضلة الضامة للفخذ، ما حرمه من خوض الحصص الأخيرة، التي تجرى استعدادا للمباريات الست المتبقية في بطولة القسم الأول. وأصيب فكري من جديد بعد خوضه حصتين تدريبيتين، رفقة سريع وادي زم، ليرغم على العودة من جديد لمواصلة العلاج،أكمل القراءة »
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