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الرياضة

الإصابة تعاود فكري

منذ 13 ثانية
علمت «الصباح»، أن محمد فكري مهاجم سريع وادي زم، عاودته الإصابة في العضلة الضامة للفخذ، ما حرمه من خوض الحصص الأخيرة، التي تجرى استعدادا للمباريات الست المتبقية في بطولة القسم الأول. وأصيب فكري من جديد بعد خوضه حصتين تدريبيتين، رفقة سريع وادي زم، ليرغم على العودة من جديد لمواصلة العلاج،أكمل القراءة »


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منذ 13 ثانية


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