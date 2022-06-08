راصـــــــد

الصباح الـتـربـوي
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< تسليم زار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المركز الوطني للتقويم والامتحانات بالرباط، حيث وقف على عملية تسليم مواضيع اختبارات الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا دورة يونيو 2022 إلى مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. واطلع الوزير، خلال هذه الزيارة، على مختلف عمليات الإعداد لهذا الاستحقاق الوطني الذيأكمل القراءة »
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