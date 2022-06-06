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الصباح الفني

 السداسي تطلق “كيفاش حسبتيها”

منذ 53 ثانية
تقاسمت الفنانة المغربية هند السداسي، مع متتبعي صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي أغنية جديدة، اختارت لها عنوان “كيفاش حسبتيها”. وأعلنت هند السداسي عبر حائط حسابها على الأنستغرام، عن صدور عمل غنائي جديد تحت عنوان “كيفاش حسبتيها”، وذلك عبر مقطع فيديو ترويجي نشرته عبر خاصية “IGTV”، وأرفقته بتعليق كتبت فيه: “كيفاشأكمل القراءة »


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منذ 53 ثانية


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