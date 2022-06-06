fbpx
الرياضة

أووك: قوة الوداد في تلاحم مجموعته

منذ 5 دقائق
مهاجم الفريق اعتبر المنع من الانتدابات ضارة نافعة قال بديع أووك، مهاجم الوداد، إن قوة الوداد، في تلاحم مجموعته، وكفاءة وليد الركراكي، مدرب الفريق، في خلق الانسجام ما بين عناصره. واعتبر أووك، المنع من الانتدابات، ضارة نافعة، لأنها سمحت للاعبين بإثبات أحقيتهم بالدفاع عن ألوان الوداد، ومنحت الفرصة للمجموعة للاشتغالأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 5 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة