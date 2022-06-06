الرياضة
أووك: قوة الوداد في تلاحم مجموعته
مهاجم الفريق اعتبر المنع من الانتدابات ضارة نافعة قال بديع أووك، مهاجم الوداد، إن قوة الوداد، في تلاحم مجموعته، وكفاءة وليد الركراكي، مدرب الفريق، في خلق الانسجام ما بين عناصره. واعتبر أووك، المنع من الانتدابات، ضارة نافعة، لأنها سمحت للاعبين بإثبات أحقيتهم بالدفاع عن ألوان الوداد، ومنحت الفرصة للمجموعة للاشتغالأكمل القراءة »
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