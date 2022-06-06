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وطنية

لفتيت يمنع حملات “الكيف” بالحسيمة

منذ دقيقتين
أصدر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تعليماته بمنع مرشحين وأحزاب من القيام بحملات اسابقة لأوانها في الانتخابات الجزئية المزمع إجراؤها في 21 يوليوزالمقبل، لنيل 4 مقاعد بإقليم الحسيمة، ومقعد واحد بإقليم مديونة بالبيضاء، وفق ما أكدته مصادر « الصباح». وقالت المصادر إن لفتيت، حريص على تنظيم انتخابات نزيهة، عبر منعأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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