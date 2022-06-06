وطنية
لفتيت يمنع حملات “الكيف” بالحسيمة
أصدر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تعليماته بمنع مرشحين وأحزاب من القيام بحملات اسابقة لأوانها في الانتخابات الجزئية المزمع إجراؤها في 21 يوليوزالمقبل، لنيل 4 مقاعد بإقليم الحسيمة، ومقعد واحد بإقليم مديونة بالبيضاء، وفق ما أكدته مصادر « الصباح». وقالت المصادر إن لفتيت، حريص على تنظيم انتخابات نزيهة، عبر منعأكمل القراءة »
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