الرياضة
الجامعة تكافئ أبطال الهواة بـ 73مليونا
18 مليونا لبطل القسم الأول و10 ملايين للصاعدين من القسم الثاني صرفت جامعة كرة القدم منحة مالية إجمالية بقيمة 73 مليون سنتيم لفائدة الفرق الستة الصاعدة من بطولتي القسمين الأول والثاني هواة. وقال مصدر مسؤول ل»الصباح» إن فريق حسنية لازاري وجدة، الذي توج بطلا للقسم الأول هواة، توصل بمنحة ماليةأكمل القراءة »
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