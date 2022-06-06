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الرياضة

الجامعة تكافئ أبطال الهواة بـ 73مليونا

منذ 5 دقائق
18 مليونا لبطل القسم الأول و10 ملايين للصاعدين من القسم الثاني صرفت جامعة كرة القدم منحة مالية إجمالية بقيمة 73 مليون سنتيم لفائدة الفرق الستة الصاعدة من بطولتي القسمين الأول والثاني هواة. وقال مصدر مسؤول ل»الصباح» إن فريق حسنية لازاري وجدة، الذي توج بطلا للقسم الأول هواة، توصل بمنحة ماليةأكمل القراءة »


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