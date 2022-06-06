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الرياضة

آسفي يهزم وادي زم ويواجه برشيد

منذ 5 دقائق
الفريق العبدي ينتظر برمجة الدورة 25 لحسم برنامجه الإعدادي تمكن أولمبيك آسفي من تحقيق الفوز على سريع وادي زم، بهدفين لواحد، في المباراة الودية التي جمعت بينهما أول أمس (السبت) بملعب المسيرة الخضراء. وأحرز هدفي الفوز لفريق آسفي مهاجمه حمزة خابا والبوركينابي جبريل وتارا، وأشرك المدرب المصري طارق مصطفى أغلبأكمل القراءة »


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