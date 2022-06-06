الرياضة
آسفي يهزم وادي زم ويواجه برشيد
الفريق العبدي ينتظر برمجة الدورة 25 لحسم برنامجه الإعدادي تمكن أولمبيك آسفي من تحقيق الفوز على سريع وادي زم، بهدفين لواحد، في المباراة الودية التي جمعت بينهما أول أمس (السبت) بملعب المسيرة الخضراء. وأحرز هدفي الفوز لفريق آسفي مهاجمه حمزة خابا والبوركينابي جبريل وتارا، وأشرك المدرب المصري طارق مصطفى أغلبأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا