الرياضة
“كاف” تلزم المدربين بالبطاقة المهنية
الإدارة التقنية أكدت أنها مفروضة على جميع الأطر فرضت الإدارة التقنية الوطنية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على جميع المدربين المشتغلين في جميع الأندية الوطنية دون استثناء، التوفر على البطاقة المهنية، اعتبارا من الموسم الرياضي المقبل. وأعلنت الإدارة التقنية الوطنية في دورية وزعتها على الأندية، أن جميع المدربين الممارسينأكمل القراءة »
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