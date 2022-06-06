الرياضة
مفوض قضائي بالزمامرة
جدل حول إلزام اللاعبين والمدرب بالحضور بعد انتهاء الموسم الكروي استعانت إدارة نهضة الزمامرة بمفوض قضائي، لإثبات غياب عدد من اللاعبين والمدرب طلال القرقوري عن التداريب. وينص القانون على أن الموسم الكروي ينتهي بنهاية آخر مباراة رسمية، لكن مسؤولي نهضة الزمامرة أصروا على مواصلة التداريب، ما فجر أزمة مع اللاعبينأكمل القراءة »
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