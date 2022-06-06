الرياضة
أسود “الفوتسال” يضربون بقوة
حقق المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة انتصارا كبيرا على منتخب جزر القمر بأربعة أهداف لواحد في المباراة الإعدادية، التي جمعتهما، أول أمس (السبت)، بالقاعة المغطاة بالمعمورة. وتناوب على تسجيل أهداف المنتخب الوطني إسماعيل بومزو وعبد اللطيف فاتي وسفيان مسرار. ويخوض المنتخب الوطني مباراة إعدادية ثانية أمام منتخب جزر القمر،أكمل القراءة »
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