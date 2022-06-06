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اذاعة وتلفزيون

أفلام جديدة في مهرجان تطوان

منذ 44 ثانية
12 فيلما طويلا في سباق المنافسة على الجوائز يدخل 12 فيلما طويلا سباق المنافسة على جوائز الدورة الحالية من مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط، الذي يقام بين 10 إلى 17 يونيو الجاري، وهي أفلام سينمائية جديدة جرى إنتاجها خلال السنتين الأخيرتين. ويشارك في هذه المسابقة الفيلم المصري “أبو صدام”أكمل القراءة »


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منذ 44 ثانية


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