اذاعة وتلفزيون
أفلام جديدة في مهرجان تطوان
12 فيلما طويلا في سباق المنافسة على الجوائز يدخل 12 فيلما طويلا سباق المنافسة على جوائز الدورة الحالية من مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط، الذي يقام بين 10 إلى 17 يونيو الجاري، وهي أفلام سينمائية جديدة جرى إنتاجها خلال السنتين الأخيرتين. ويشارك في هذه المسابقة الفيلم المصري “أبو صدام”أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا