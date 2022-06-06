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الرياضة

الجيش يرفع وتيرة تحضيراته

منذ 34 ثانية
فاز الجيش الملكي على منتخب الرأس الأخضر بهدفين لصفر في المباراة الإعدادية، التي جمعتهما، أول أمس (السبت)، بالملعب الكبير بمراكش. وتأتي هذه المباراة في سياق استعدادات الفريق العسكري لما تبقى من مباريات الموسم الكروي الجاري، والرأس الأخضر للتصفيات الإفريقية، المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار 2023. وأحرز هدفيأكمل القراءة »


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منذ 34 ثانية


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