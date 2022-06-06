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مقالات الرأي

‭”‬بوليساريو‭” ‬ومصير‭ ‬المحتجزين

منذ 47 ثانية
مخيمات‭ ‬تنذوف‭     (‬أرشيف‭)‬
الجبهة‭ ‬تحولت‭ ‬من‭ ‬حركة‭ ‬انفصالية‭ ‬إلى‭ ‬تنظيم‭ ‬إرهابي‭ ‬وهددت‭ ‬بضرب‭ ‬أهداف‭ ‬مدنية‭ ‬في‭ ‬عمق‭ ‬الأراضي‭ ‬المغربية عادل‭ ‬بنحمزة‭ ‬‭(*)‬ في‭ ‬مؤشر‭ ‬إلى‭ ‬درجة‭ ‬اليأس‭ ‬التي‭ ‬وصلت‭ ‬إليها‭ ‬القيادة‭ ‬المفلسة‭ ‬لجبهة‭ “‬بوليساريو‭”‬،‭ ‬أطلقت‭ ‬قيادات‭ ‬منها‭ ‬تهديدات‭ ‬إرهابية‭ ‬نهجا‭ ‬جديدا‭. ‬ليست‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تهدد‭ ‬فيها‭ ‬الجبهة‭ ‬بضرب‭ ‬أهداف‭ ‬مدنية‭ ‬في‭ ‬عمق‭أكمل القراءة »


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