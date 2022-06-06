مقالات الرأي
”بوليساريو” ومصير المحتجزين
الجبهة تحولت من حركة انفصالية إلى تنظيم إرهابي وهددت بضرب أهداف مدنية في عمق الأراضي المغربية عادل بنحمزة (*) في مؤشر إلى درجة اليأس التي وصلت إليها القيادة المفلسة لجبهة “بوليساريو”، أطلقت قيادات منها تهديدات إرهابية نهجا جديدا. ليست المرة الأولى التي تهدد فيها الجبهة بضرب أهداف مدنية في عمقأكمل القراءة »
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