الصباح الفني
قالوا
الأعرج كتب الروائي الجزائري واسيني الأعرج تدوينة جاء فيها «يخفني الصمت أكثر من الضجيج، الأول خادع والثاني مفضوح ولهذا نحتاط قبل حدوثه». الآغا كتب الإعلامي مصطفى الآغا تدوينة على “انستغرام” جاء فيها “يخذل الإنسان مرة، فيبقى حذرا للأبد”. مرحاتي كتبت الفنانة سناء مرحاتي على حسابها الرسمي على “إنستغرام” قائلة “النجاحأكمل القراءة »
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