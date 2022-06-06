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الصباح الفني

قالوا

منذ 3 دقائق
سناء‭ ‬مرحاتي‭ (‬خاص‭)‬
الأعرج كتب‭ ‬الروائي‭ ‬الجزائري‭ ‬واسيني‭ ‬الأعرج‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ ‬‮«‬يخفني‭ ‬الصمت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬الضجيج،‭ ‬الأول‭ ‬خادع‭ ‬والثاني‭ ‬مفضوح‭ ‬ولهذا‭ ‬نحتاط‭ ‬قبل‭ ‬حدوثه‮»‬‭.‬ الآغا كتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬مصطفى‭ ‬الآغا‭ ‬تدوينة‭ ‬على‭ “‬انستغرام‭” ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬يخذل‭ ‬الإنسان‭ ‬مرة،‭ ‬فيبقى‭ ‬حذرا‭ ‬للأبد‭”.‬ مرحاتي كتبت‭ ‬الفنانة‭ ‬سناء‭ ‬مرحاتي‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬قائلة‭ “‬النجاح‭أكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق


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