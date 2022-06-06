وطنية
مكتب الكهرباء على مرمى الخوصصة
حذر عمال ومستخدمو المكتب الوطني للكهرباء من عمليات «خوصصة مقنعة» تجري على قدم وساق، في شكل إصلاحات هيكلية لهذه المؤسسة الوطنية، مؤكدين أن مسلسل المفاوضات الذي حقق بعض المكاسب مازالت تعترضه صعوبات، ينبغي تجاوزها. وحظي ملف إصلاح وهيكلة المكتب الوطني للكهرباء بحيز كبير من النقاش في المؤتمر الوطني الخامس للجامعةأكمل القراءة »
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