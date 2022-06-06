وطنية
قضاة النادي ينتصرون لولايتين
رفضوا التعديلات والجباري رئيسا جديدا وغياب شبه كلي للمرأة أبقى نادي قضاة المغرب خلال التصويت، أول أمس (السبت)، على التعديلات المزمع إدخالها على القانون الأساسي، على شرط عدم السماح للترشح للأجهزة التنفيذية للنادي لأكثر من ولايتين، بعدما حمل التعديل ضرورة رفع قيد الولايتين بصفة نهائية والنص على إمكانية الترشح لأيأكمل القراءة »
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