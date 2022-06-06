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الصباح الفني

وجوه‭ ‬بلعباس‭ ‬تستعيد‭ ‬حياتها‭ ‬بالجديدة

منذ 7 دقائق
لوحة‭ ‬لبلعباس‭   (‬خاص‭)‬
معرض‭ ‬لبورتريهات‭ ‬فنانين‭ ‬وكتاب‭ ‬وسياسيين‭ ‬مغاربة انتهى‭ ‬الفنان‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬بلعباس‭ ‬من‭ ‬عرض‭ ‬منتوجه‭ ‬الفني،‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬لوحات،‭ ‬ترصد‭ ‬وجوه‭ ‬فنانين‭ ‬وكتاب‭ ‬وشعراء‭ ‬وسياسيين‭ ‬مغاربة،‭ ‬بفضاء‭ ‬مركز‭ ‬الدكتوراه‭ ‬التابع‭ ‬لكلية‭ ‬الآداب‭ ‬والعلوم‭ ‬الإنسانية‭ ‬بالجديدة‭. ‬ وقال‭ ‬بلعباس،‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬مع‭ “‬الصباح‭”‬،‭ ‬إنه‭ ‬اشتغل‭ ‬على‭ ‬مشروعه‭ ‬الفني،‭ ‬المرتبط‭ ‬بالوجوه‭ ‬منذ‭ ‬تسعينات‭أكمل القراءة »


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