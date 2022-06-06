الصباح الفني
وجوه بلعباس تستعيد حياتها بالجديدة
معرض لبورتريهات فنانين وكتاب وسياسيين مغاربة انتهى الفنان عبد الله بلعباس من عرض منتوجه الفني، المكون من لوحات، ترصد وجوه فنانين وكتاب وشعراء وسياسيين مغاربة، بفضاء مركز الدكتوراه التابع لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة. وقال بلعباس، في حديث مع “الصباح”، إنه اشتغل على مشروعه الفني، المرتبط بالوجوه منذ تسعيناتأكمل القراءة »
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